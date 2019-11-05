Женщины в развитых странах пользуются интернетом реже мужчин

Интернетом пользуются почти 4,1 миллиарда человек, но в развитых странах женщины меньше мужчин выходят в сеть. Таковы данные Международного союза электросвязи (МСЭ).

Более половины женского населения планеты (52%) не пользуются интернетом и другими технологиями в области связи. Среди мужчин их 42%. Наибольший разрыв среди пользователей наблюдается в Африке, арабских странах и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сейчас 96% населения живет в доступности от сигналов мобильной связи, а у 93% есть доступ к сетям уровня 3G и выше, отметили в МСЭ. Наименьший доступ наблюдается в африканских странах (всего 79%).

В докладе говорится, что разница в доступе к интернету напрямую зависит от обладания мобильным телефоном. Из 85 стран, которые предоставили МСЭ данные, в 61 стране больше мужчин, чем женщин, обладают этим гаджетом.

Без интернета в мире до сих пор живет 3,6 миллиарда человек.