Гражданин Азербайджана получил реальный срок в Оренбурге за дебош в самолете

Гражданин Азербайджана получил реальный срок за дебош в самолете. Суд состоялся в Оренбурге.

Инцидент произошел 11 марта в самолете из Оренбурга в Москву. Гражданин Азербайджана, находящийся в салоне, перед разгоном самолета стал кричать и вести себя агрессивно. Экипажу пришлось прервать взлет, а затем передать нарушителя в полицию. Мужчина стал нецензурно ругаться и с представителями полиции.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его у двум годам и одному месяцу, которые авиадебоширу предстоит провести в колонии общего режима.

Ранее пьяная гражданка Китая устроила авиадебош в самолете и покусала стюардессу.