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15:34   5 Ноября 2019
Россия

Гражданин Азербайджана получил реальный срок в Оренбурге за дебош в самолете

Гражданин Азербайджана получил реальный срок в Оренбурге за дебош в самолете

Гражданин Азербайджана получил реальный срок за дебош в самолете. Суд состоялся в Оренбурге. 

Инцидент произошел 11 марта в самолете из Оренбурга в Москву. Гражданин Азербайджана, находящийся в салоне, перед разгоном самолета стал кричать и вести себя агрессивно. Экипажу пришлось прервать взлет, а затем передать нарушителя в полицию. Мужчина стал нецензурно ругаться и с представителями полиции. 

Суд признал мужчину виновным и приговорил его у двум годам и одному месяцу, которые авиадебоширу предстоит провести в колонии общего режима. 

Ранее пьяная гражданка Китая устроила авиадебош в самолете и покусала стюардессу. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#суд #россия #общество #авиадебошир

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