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15:30   5 Ноября 2019
Россия

Разрушивших надгробия курских школьниц поставили на учет

Разрушивших надгробия курских школьниц поставили на учет

Курских школьниц, разрушивших памятники на шести могилах в городе Щигры, поставили на учет в полицию. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщает РИА Новости, ссылаясь на официального представителя УМВД по региону. 

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой изображено, как девочки ногами рушат надгробия на кладбище. Ситуация получила широкий общественный резонанс.

«Все девочки поставлены на профилактический учет. Их родители готовы возместить ущерб», — цитирует агентство слова собеседницы. 

По ее словам, случай произошел на старом закрытом кладбище. Потерпевшие установлены лишь частично, остальных будут устанавливать прибегая к помощи похоронного бюро.

Три девочки в возрасте 13, 14 и 15 лет, две из которых проживают в городе Щигры, а еще одна — в Старом Осколе, разрушили надгробия и сняли это на видео. Сотрудники полиции установили, что в результате инцидента были повреждены шесть могил. По словам несовершеннолетних, они хотели таким поступком показать свою «крутизну». 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #полиция #общество #могила #надгробие

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