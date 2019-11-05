Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Гражданин Азербайджана получил реальный срок в Оренбурге за дебош в самолете

Гражданин Азербайджана получил реальный срок в Оренбурге за дебош в самолете

 Генерал-полковник Анатолий Ноговицын умер в Москве

Генерал-полковник Анатолий Ноговицын умер в Москве
Министр из команды Зеленского признался, что не голосовал за него на выборах президента

Министр из команды Зеленского признался, что не голосовал за него на выборах президента

 Уличному музыканту во Львове разбили гитару за песню на русском языке

Уличному музыканту во Львове разбили гитару за песню на русском языке
Эксперт считает, что США больше знают о функционировании ИГ*, чем сестра аль-Багдади

Эксперт считает, что США больше знают о функционировании ИГ*, чем сестра аль-Багдади

 Финляндия поддерживает диалог стран Евросоюза с Россией

Финляндия поддерживает диалог стран Евросоюза с Россией
Гражданин Азербайджана получил реальный срок в Оренбурге за дебош в самолете

Гражданин Азербайджана получил реальный срок в Оренбурге за дебош в самолете

 Генерал-полковник Анатолий Ноговицын умер в Москве

Генерал-полковник Анатолий Ноговицын умер в Москве
Министр из команды Зеленского признался, что не голосовал за него на выборах президента

Министр из команды Зеленского признался, что не голосовал за него на выборах президента

 Уличному музыканту во Львове разбили гитару за песню на русском языке

Уличному музыканту во Львове разбили гитару за песню на русском языке
Эксперт считает, что США больше знают о функционировании ИГ*, чем сестра аль-Багдади

Эксперт считает, что США больше знают о функционировании ИГ*, чем сестра аль-Багдади

 Финляндия поддерживает диалог стран Евросоюза с Россией

Финляндия поддерживает диалог стран Евросоюза с Россией
15:30   5 Ноября 2019
Россия

Генерал-полковник Анатолий Ноговицын умер в Москве

Генерал-полковник Анатолий Ноговицын умер в Москве

Генерал-полковник Анатолий Ноговицын умер 5 ноября в Москве. В 2008 году от лица Минобороны РФ он ежедневно информировал  общественность о конфликте в Южной Осетии.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя аппарата Клуба военачальников РФ Николая Дерябина. Он сообщил, что похороны, скорее всего, состоятся на Федеральном военном мемориальном кладбище 8 ноября.

Новицыну было 67 лет. Причина смерти не раскрывается.

В июле 2008 года генерал-полковник был назначен замначальника Генштаба ВС РФ — председателем Военно-научного комитета. В ходе грузино-осетинского конфликта он озвучивал почти все официальные заявления от имени Генштаба.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...