Генерал-полковник Анатолий Ноговицын умер в Москве

Генерал-полковник Анатолий Ноговицын умер 5 ноября в Москве. В 2008 году от лица Минобороны РФ он ежедневно информировал общественность о конфликте в Южной Осетии.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя аппарата Клуба военачальников РФ Николая Дерябина. Он сообщил, что похороны, скорее всего, состоятся на Федеральном военном мемориальном кладбище 8 ноября.

Новицыну было 67 лет. Причина смерти не раскрывается.

В июле 2008 года генерал-полковник был назначен замначальника Генштаба ВС РФ — председателем Военно-научного комитета. В ходе грузино-осетинского конфликта он озвучивал почти все официальные заявления от имени Генштаба.