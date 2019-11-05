Россия призывает сконцентрироваться на продлении Договора о СНВ

Россия призывает сконцентрироваться на продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Такое мнение выразил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Так дипломат прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о том, что Вашингтон стремится к крупному соглашению в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем и, возможно, еще рядом государств.