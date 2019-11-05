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15:24   5 Ноября 2019
Россия

Россия призывает сконцентрироваться на продлении Договора о СНВ

Россия призывает сконцентрироваться на продлении Договора о СНВ

Россия призывает сконцентрироваться на продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Такое мнение выразил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Так дипломат прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о том, что Вашингтон стремится к крупному соглашению в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем и, возможно, еще рядом государств.

«Позиция российской стороны в пользу продления ДСНВ давно и хорошо известна. Она неоднократно формулировалась в контактах с США, которые, к сожалению, при выполнении договора допускают определенные отклонения», — отметил Рябков.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #политика #мид рф #дснв

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