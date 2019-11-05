Эксперт считает, что США больше знают о функционировании ИГ*, чем сестра аль-Багдади

Возможно, сестра аль-Багдади действительно знает, что случилось с братом на самом деле. Однако больше хочется услышать объяснения от США, которые до сих пор не представили ничего внятного относительно операции в Идлибе. Об этом в комментарии ФАН сообщил публицист и востоковед Андрей Онтиков.

«Все, конечно, зависит от того, рассказывал ли вообще сам аль-Багдади Расмии Авад что-то важное. А если да – то что именно? Тут вопрос упирается в это", — добавил эксперт.

По его словам, с вопросами о функционировании террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) и о том, где сейчас их главарь, лучше обращаться не к сестре аль-Багдади, а к Вашингтону. США в очередной раз взяли на себя роль «ликвидатора» так называемого халифа, поэтому другие страны хотят увидеть какие-то реальные данные, свидетельствующие о том, что «уничтожили» именно аль-Багдади.

В распоряжении американских спецслужб есть масса секретных данных, которые помогли бы в борьбе с джихадистскими бандгруппами, но Вашингтон почему-то не спешит ими делиться, продолжил Андрей Онтиков. Историю создания террористической группировки лучше спросить у США.