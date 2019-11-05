Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Гражданин Азербайджана получил реальный срок в Оренбурге за дебош в самолете

Гражданин Азербайджана получил реальный срок в Оренбурге за дебош в самолете

 Генерал-полковник Анатолий Ноговицын умер в Москве

Генерал-полковник Анатолий Ноговицын умер в Москве
Министр из команды Зеленского признался, что не голосовал за него на выборах президента

Министр из команды Зеленского признался, что не голосовал за него на выборах президента

 Уличному музыканту во Львове разбили гитару за песню на русском языке

Уличному музыканту во Львове разбили гитару за песню на русском языке
Эксперт считает, что США больше знают о функционировании ИГ*, чем сестра аль-Багдади

Эксперт считает, что США больше знают о функционировании ИГ*, чем сестра аль-Багдади

 Финляндия поддерживает диалог стран Евросоюза с Россией

Финляндия поддерживает диалог стран Евросоюза с Россией
Гражданин Азербайджана получил реальный срок в Оренбурге за дебош в самолете

Гражданин Азербайджана получил реальный срок в Оренбурге за дебош в самолете

 Генерал-полковник Анатолий Ноговицын умер в Москве

Генерал-полковник Анатолий Ноговицын умер в Москве
Министр из команды Зеленского признался, что не голосовал за него на выборах президента

Министр из команды Зеленского признался, что не голосовал за него на выборах президента

 Уличному музыканту во Львове разбили гитару за песню на русском языке

Уличному музыканту во Львове разбили гитару за песню на русском языке
Эксперт считает, что США больше знают о функционировании ИГ*, чем сестра аль-Багдади

Эксперт считает, что США больше знают о функционировании ИГ*, чем сестра аль-Багдади

 Финляндия поддерживает диалог стран Евросоюза с Россией

Финляндия поддерживает диалог стран Евросоюза с Россией
15:18   5 Ноября 2019
Россия

Четыре новых истребителя Су-35С получит пилотажная группа «Русские витязи»

Четыре новых истребителя Су-35С получит пилотажная группа «Русские витязи»

Четыре новых истребителя Су-35С получит пилотажная группа «Русские витязи». Об этом сообщает пресс-служба компании «Сухой». 

Известно, что Су-35С построены на авиационном заводе им. Ю. А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре. По сообщению компании, «Русские витязи» смогут выполнить любой приказ и любое боевое задание. Отмечается, что все самолеты имеют серийную комплектацию, но они будут в иной расцветке, отличающейся от строевых истребителей: новые Су-35С раскрашены в цвета российского триколора. 

Истребители передадут пилотажной группе в начале ноября. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #русские витязи #су-35с

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...