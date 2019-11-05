Четыре новых истребителя Су-35С получит пилотажная группа «Русские витязи». Об этом сообщает пресс-служба компании «Сухой».

Известно, что Су-35С построены на авиационном заводе им. Ю. А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре. По сообщению компании, «Русские витязи» смогут выполнить любой приказ и любое боевое задание. Отмечается, что все самолеты имеют серийную комплектацию, но они будут в иной расцветке, отличающейся от строевых истребителей: новые Су-35С раскрашены в цвета российского триколора.

Истребители передадут пилотажной группе в начале ноября.