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15:15   5 Ноября 2019
Россия

Госдума в первом чтении поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО

Госдума в первом чтении поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО

Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект о запрете продажи смартфонов и компьютеров без российского программного обеспечения. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщает РИА Новости. 

Отмечается, что авторами законопроекта стали депутаты Сергей Жигарев, Владимир Гутенев, Олег Николаев и Александр Ющенко. Согласно новому документу с 1 июля 2020 года вводится обязанность обеспечивать установку на отдельных видах технически сложных устройств российского ПО. 

Сообщается, что перечень таких товаров, а также ПО и порядок его установки определят члены кабмина. Известно, что изменения затронут компьютеры, смартфоны и телевизоры с функцией «смарт-ТВ», сказано в пояснительной записке к документу.

Законопроект, в первую очередь, призван защищать права потребителей, а, во-вторых, подтолкнет российские IT-компании соревноваться с иностранными крупными корпорациями в высоконкуретной среде, сказал член профильного комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Канаев

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #госдума #законопроект #политика #общество #программное обеспечение

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