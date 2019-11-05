РФ необходимо повышать узнаваемость российских товаров в Китае
Спрос на российские товары в Китае постоянно увеличивается, однако их узнаваемость в стране еще недостаточна, поэтому необходимо работать над этим. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев.
По его словам, присутствующие в КНР экспортеры говорили, что им необходимо прикладывать значительные усилия на китайском рынке, чтобы стать узнаваемыми. Экспортеры инвестируют в рекламу, потому что исторически РФ и КНР знают друг друга довольно хорошо, но, если спросить обычного китайца о том, что ему известно о российских товарах, возможно, он вспомнит русский хлеб, квас или водку, но помимо этого ничего.
«Поэтому нужно больше рекламы», — сказал Груздев.
Минпромторг не просит у китайских партнеров послаблений, но говорит о том, что избыточные барьеры или задержки в получении разрешений — тот вектор, над которым нужно работать.
«Потому что правила едины для всех, и мы готовы им следовать», — резюмировал Груздев.