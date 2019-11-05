Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Гражданин Азербайджана получил реальный срок в Оренбурге за дебош в самолете

Гражданин Азербайджана получил реальный срок в Оренбурге за дебош в самолете

 Генерал-полковник Анатолий Ноговицын умер в Москве

Генерал-полковник Анатолий Ноговицын умер в Москве
Министр из команды Зеленского признался, что не голосовал за него на выборах президента

Министр из команды Зеленского признался, что не голосовал за него на выборах президента

 Уличному музыканту во Львове разбили гитару за песню на русском языке

Уличному музыканту во Львове разбили гитару за песню на русском языке
Эксперт считает, что США больше знают о функционировании ИГ*, чем сестра аль-Багдади

Эксперт считает, что США больше знают о функционировании ИГ*, чем сестра аль-Багдади

 Финляндия поддерживает диалог стран Евросоюза с Россией

Финляндия поддерживает диалог стран Евросоюза с Россией
Гражданин Азербайджана получил реальный срок в Оренбурге за дебош в самолете

Гражданин Азербайджана получил реальный срок в Оренбурге за дебош в самолете

 Генерал-полковник Анатолий Ноговицын умер в Москве

Генерал-полковник Анатолий Ноговицын умер в Москве
Министр из команды Зеленского признался, что не голосовал за него на выборах президента

Министр из команды Зеленского признался, что не голосовал за него на выборах президента

 Уличному музыканту во Львове разбили гитару за песню на русском языке

Уличному музыканту во Львове разбили гитару за песню на русском языке
Эксперт считает, что США больше знают о функционировании ИГ*, чем сестра аль-Багдади

Эксперт считает, что США больше знают о функционировании ИГ*, чем сестра аль-Багдади

 Финляндия поддерживает диалог стран Евросоюза с Россией

Финляндия поддерживает диалог стран Евросоюза с Россией
14:59   5 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Министр из команды Зеленского признался, что не голосовал за него на выборах президента

Министр из команды Зеленского признался, что не голосовал за него на выборах президента

Глава украинского министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов видел в кресле президента Украины не Владимира Зеленского, а Петра Порошенко. В этом он признался в интервью порталу «Цензор.нет».

«Я голосовал за Петра Порошенко на президентских выборах. А на парламентских я не голосовал», — сказал министр.

Напомним, что президентские выборы на Украине прошли в два этапа. 21 апреля во второй тур вышли Порошенко и Зеленский, который лидировал в первом. 30 апреля шоумена и комика официально признали победителем гонки за пост главы государства. За него проголосовали более 73 процентов украинцев.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#порошенко #украина #выборы #министр #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...