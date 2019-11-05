Министр из команды Зеленского признался, что не голосовал за него на выборах президента

Глава украинского министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов видел в кресле президента Украины не Владимира Зеленского, а Петра Порошенко. В этом он признался в интервью порталу «Цензор.нет».

«Я голосовал за Петра Порошенко на президентских выборах. А на парламентских я не голосовал», — сказал министр.

???? Тимофій Милованов: "Такого клієнта, як "Слуга народу", у мене не було: готовий платити, хоче найкращих людей і позиціонує велику ідею, що потрібно вчитися. Вони мене підкупили цим" Інтерв'юhttps://t.co/pMIQmjoYjJ pic.twitter.com/e9DfG52pxK — Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) November 4, 2019

Напомним, что президентские выборы на Украине прошли в два этапа. 21 апреля во второй тур вышли Порошенко и Зеленский, который лидировал в первом. 30 апреля шоумена и комика официально признали победителем гонки за пост главы государства. За него проголосовали более 73 процентов украинцев.