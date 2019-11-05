Финляндия поддерживает диалог стран Евросоюза с Россией. Об этом заявил президент страны Саули Ниинисте в ходе встречи с президентом Литвы.

По словам Ниинисте, диалог РФ и стран ЕС необходим для того, чтобы знать позицию России по ряду вопросов.

«Все больше стран ЕС открывают диалог с Россией. Это не означает, что они соглашаются с Кремлем, но значит то, что они будут знать, что в России думают», — заявил президент Финляндии Саули Ниинисте.

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что у стран Евросоюза должны быть принципы в продлении санкций до того момента, пока Россия не будет соблюдать минские соглашения. Он заявил, что Литва не видит уступок со стороны России в данном вопросе.