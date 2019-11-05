Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Гражданин Азербайджана получил реальный срок в Оренбурге за дебош в самолете

Гражданин Азербайджана получил реальный срок в Оренбурге за дебош в самолете

 Генерал-полковник Анатолий Ноговицын умер в Москве

Генерал-полковник Анатолий Ноговицын умер в Москве
Министр из команды Зеленского признался, что не голосовал за него на выборах президента

Министр из команды Зеленского признался, что не голосовал за него на выборах президента

 Уличному музыканту во Львове разбили гитару за песню на русском языке

Уличному музыканту во Львове разбили гитару за песню на русском языке
Эксперт считает, что США больше знают о функционировании ИГ*, чем сестра аль-Багдади

Эксперт считает, что США больше знают о функционировании ИГ*, чем сестра аль-Багдади

 Финляндия поддерживает диалог стран Евросоюза с Россией

Финляндия поддерживает диалог стран Евросоюза с Россией
Гражданин Азербайджана получил реальный срок в Оренбурге за дебош в самолете

Гражданин Азербайджана получил реальный срок в Оренбурге за дебош в самолете

 Генерал-полковник Анатолий Ноговицын умер в Москве

Генерал-полковник Анатолий Ноговицын умер в Москве
Министр из команды Зеленского признался, что не голосовал за него на выборах президента

Министр из команды Зеленского признался, что не голосовал за него на выборах президента

 Уличному музыканту во Львове разбили гитару за песню на русском языке

Уличному музыканту во Львове разбили гитару за песню на русском языке
Эксперт считает, что США больше знают о функционировании ИГ*, чем сестра аль-Багдади

Эксперт считает, что США больше знают о функционировании ИГ*, чем сестра аль-Багдади

 Финляндия поддерживает диалог стран Евросоюза с Россией

Финляндия поддерживает диалог стран Евросоюза с Россией
14:49   5 Ноября 2019
Весь мир

Финляндия поддерживает диалог стран Евросоюза с Россией

Финляндия поддерживает диалог стран Евросоюза с Россией

Финляндия поддерживает диалог стран Евросоюза с Россией. Об этом заявил президент страны Саули Ниинисте в ходе встречи с президентом Литвы.

По словам Ниинисте, диалог РФ и стран ЕС необходим для того, чтобы знать позицию России по ряду вопросов. 

«Все больше стран ЕС открывают диалог с Россией. Это не означает, что они соглашаются с Кремлем, но значит то, что они будут знать, что в России думают», — заявил президент Финляндии Саули Ниинисте.

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что у стран Евросоюза должны быть принципы в продлении санкций до того момента, пока Россия не будет соблюдать минские соглашения. Он заявил, что Литва не видит уступок со стороны России в данном вопросе. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#финляндия #политика #литва #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...