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15:03   5 Ноября 2019
Россия

Ученые обнаружили необычный способ побороть никотиновую зависимость

Ученые обнаружили необычный способ побороть никотиновую зависимость

Ученые выяснили, что пиоглитазон — вещество, используемое в препаратах от диабета второго типа, снижает тягу к никотину. Специалисты из Италии, Швеции и США провели эксперимент, обнаружив, что вещество устраняет негативные последствия никотиновой абстиненции у крыс.

Заядлые курильщики, пытающиеся бросить курить, часто сталкиваются с болезненной реакцией организма. Называется это никотиновой абстиненцией. Ее симптомы — повышенный аппетит, беспокойство, раздражительность и депрессия.

Благодаря действию пиоглитазона у пациента повышается чувствительность к инсулину, снижается уровень глюкозы в крови. При этом оно основано на селективном стимулировании рецепторов PPARγ, которые находятся в тех областях мозга, которые отвечают за никотиновую и наркотическую зависимость.

Во время клинических испытаний пиоглитазона отмечалось, что у принимающих его пациентов снижалась потребность в приеме алкоголя и наркотиков, а также улучшалось настроение.

Ученые уверены, что это открытие может придумать новые медикаментозные способы борьбы с курением.

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Автор: Виктория Разумовская
#диабет #наука #ученые #курение

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