Телеканал RT анонсировал стрим с участием Леси Рябцевой

RT проведет в среду, 6 ноября, в прямом эфире стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу», в котором будет участвовать бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией Виталий Серуканов. Об этом во вторник сообщает RT.

По информации СМИ, стрим будет вести журналист Леся Рябцева. В нем также будет участвовать Серуканов. Эфир начнется в среду, 6 ноября, после 21:00. Его можно будет посмотреть на YouTube канале RT.

В среду вечером у нас премьера — после 21:00 смотрите в прямом эфире наш стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу». https://t.co/S0fBxSFhPs — RT на русском (@RT_russian) November 5, 2019

Ранее суд в Москве признал законным решение Минюста внести Фонд борьбы с коррупцией в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.