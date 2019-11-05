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14:45   5 Ноября 2019
Россия

Телеканал RT анонсировал стрим с участием Леси Рябцевой

Телеканал RT анонсировал стрим с участием Леси Рябцевой

RT проведет в среду, 6 ноября, в прямом эфире стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу», в котором будет участвовать бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией Виталий Серуканов. Об этом во вторник сообщает RT. 

По информации СМИ, стрим будет вести журналист Леся Рябцева. В нем также будет участвовать Серуканов. Эфир начнется в среду, 6 ноября, после 21:00. Его можно будет посмотреть на YouTube канале RT. 

Ранее суд в Москве признал законным решение Минюста внести Фонд борьбы с коррупцией в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #фонд борьбы с коррупцией #rt

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