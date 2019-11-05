Уличному музыканту во Львове разбили гитару за песню на русском языке

Неизвестные в центре Львова разбили гитару уличному музыканту, который пел песни на русском языке. Об этом пишет местный портал 032.ua во вторник, 5 ноября.

Инцидент случился во время рейда украинских националистов. По словам организаторов рейдов против музыкантов, исполняющих русскоязычные песни, гитару разбили «неизвестные патриоты» еще до их прихода.

Напомним, в августе Верховный суд Украины признал законным введение во Львовской области моратория на «русскоязычный культурный продукт». Под этим термином подразумеваются любые формы культурных произведений на русском языке.