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14:29   5 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Уличному музыканту во Львове разбили гитару за песню на русском языке

Уличному музыканту во Львове разбили гитару за песню на русском языке

Неизвестные в центре Львова разбили гитару уличному музыканту, который пел песни на русском языке. Об этом пишет местный портал 032.ua во вторник, 5 ноября.

Инцидент случился во время рейда украинских националистов. По словам организаторов рейдов против музыкантов, исполняющих русскоязычные песни, гитару разбили «неизвестные патриоты» еще до их прихода.

Напомним, в августе Верховный суд Украины признал законным введение во Львовской области моратория на «русскоязычный культурный продукт». Под этим термином подразумеваются любые формы культурных произведений на русском языке.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #львов #русский язык

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