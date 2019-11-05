Лавров поблагодарил главу МИД Бурунди за первый визит в Москву

Российское внешнеполитическое ведомство рассчитывает на успешные переговоры. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник, 5 ноября, приветствовал коллегу из Бурунди Эзикиела Нибигиру. По его словам, глава МИД Бурунди впервые прилетел в Москву.

«Вы сможете насладиться российской столицей в личном качестве», — добавил Лавров.

Министр рассмотрит весь комплекс отношений Москвы с Гитегой. Сейчас страны активно развивают диалог в торгово-экономической, гуманитарной и образовательной сферах. Есть хорошие перспективы, поэтому РФ рассчитывает, что визит Эзикиела Нибигиру в министерство иностранных дел позволит определить дальнейшие перспективы сотрудничества.

«У нас очень хорошая возможность сегодня также подробно обсудить наше взаимодействие на международной арене», — добавил глава МИД РФ.

Россия и Бурунди тесным образом координируют подходы к ключевым проблемам, которые обсуждают в ООН и в других международных организациях. Москва хочет выслушать оценку Эзикиела Нибигиру по положению дел с урегулированием конфликтов на Африканском континенте.