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14:30   5 Ноября 2019
Россия

Аэрофлот вводит топливный сбор на рейсах из Москвы в ДФО для комфорт- и бизнес-классов

Аэрофлот вводит топливный сбор на рейсах из Москвы в ДФО для комфорт- и бизнес-классов

Авиакомпания «Аэрофлот» вводит топливный сбор на рейсах из Москвы в города Дальневосточного Федерального округа в комфорт- и бизнес-классах. Об этом сообщается на сайте компании. 

Как уточнили в «Аэрофлоте», сбор за полет в классе «комфорт» составит 6300 рублей, а в «бизнесе» — 8400 рублей. Нововведения вступят в силу с начала 2020 года. Пассажирам эконом-класса топливный сбор не грозит.

Сейчас топливный сбор «Аэрофлота» по России составляет от 2,7 тысячи рублей и выше в зависимости от дальности рейса. На рейсах между Москвой и городами Дальнего Востока топливный сбор пока не взимается. Авиакомпания совершает регулярные рейсы в ДФО, в частности во Владивосток, Хабаровск, на Камчатку и Сахалин, а также в Магадан. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #аэрофлот #общество #дальний восток

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