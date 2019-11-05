Число нарушений телерадиовещания упало на десять процентов, заявили в РКН

Начальник управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Татьяна Денискина рассказала о количестве нарушений в сфере теле- и радиовещания в текущем году. Она выступила в рамках Конгресса Национальной ассоциации телерадиовещателей.

Всего с начала года было выявлено 1,29 тысячи нарушений, что на десять процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, 270 фактов связаны с несоблюдением объемов, 134 — с игнорированием направления ресурса, а 61 случай — с демонстрацией запрещенной для несовершеннолетних информации.

«Если говорить о самом злостном нарушении — злоупотреблении свободой массовой информации, по сравнению с 2018 годом Роскомнадзором было выдано в три раза меньше предупреждений. В 2018-м их было 72, в 2019-м — 22. И эти 22 предупреждения по-прежнему выдаются в основном сетевым изданиям и в основном за нецензурную брань», — добавила Денискина.

Что касается телевещателей, то в их отношении было составлено свыше двух тысяч административных протоколов. Три раза их поймали на пропаганде порнографии. Также в Роскомнадзоре издали 24 приказа о приостановлении лицензии и 11 о ее восстановлении.