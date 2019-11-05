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14:29   5 Ноября 2019
Россия

Тысяча москвичей захотели пойти на публичное слушание проекта столичного бюджета

Тысяча москвичей захотели пойти на публичное слушание проекта столичного бюджета

Более тысячи жителей Москвы намерены прийти на публичные слушания проекта городского бюджета на 2020-2022 годы. Об этом заявил во вторник председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков. 

Отмечается, что слушания по проекту закона «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» проходят 5 ноября. Мероприятие организовано в Цифровом деловом пространстве на Покровке. Москвичи могут высказать свое мнение, оно будет учтено при втором чтении законопроекта в Мосгордуме. 

«Всего на участия в общественных слушаниях зарегистрировано более 1,1 тысячи человек», — сказал Ремчуков.

По его словам, участники регистрировались на мероприятие предварительно онлайн. Он также подчеркнул, что публичные слушания по вопросам проекта столичного бюджета на 2020-2022 годы продлятся около пяти часов. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#москва #россия #политика #общество

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