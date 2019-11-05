Тысяча москвичей захотели пойти на публичное слушание проекта столичного бюджета

Более тысячи жителей Москвы намерены прийти на публичные слушания проекта городского бюджета на 2020-2022 годы. Об этом заявил во вторник председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.

Отмечается, что слушания по проекту закона «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» проходят 5 ноября. Мероприятие организовано в Цифровом деловом пространстве на Покровке. Москвичи могут высказать свое мнение, оно будет учтено при втором чтении законопроекта в Мосгордуме.

«Всего на участия в общественных слушаниях зарегистрировано более 1,1 тысячи человек», — сказал Ремчуков.

По его словам, участники регистрировались на мероприятие предварительно онлайн. Он также подчеркнул, что публичные слушания по вопросам проекта столичного бюджета на 2020-2022 годы продлятся около пяти часов.