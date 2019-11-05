Спасатели вытащили мужчину из Москвы-реки в районе Крымского моста

Спасатели заметили мужчину в воде Москвы-реки около Крымского моста в столице. Его подняли на спасательный катер, сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.

«Вахтенным наблюдателем поисково-спасательной службы «Крымский мост» был замечен на поверхности воды мужчина в одежде», — сообщили в департаменте.

При каких обстоятельствах 30-летний мужчина оказался в одежде в воде предстоит выяснить. Ему оказали первую медицинскую помощь.