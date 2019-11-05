Помощник Владимира Путина Анатолий Серышев возглавил президентский Совет по делам казачества. Соответствующее распоряжение появилось на портале правовой информации, его подписал президент РФ Владимир Путин.

Путин утвердил состав Совета, включив в него порядка 20 человек. Совет возглавил Анатолий Серышев, его заместителем стал Виталий Мутко, российский вице-премьер.

Также в состав Совета вошли Ольга Васильева, Александр Жаров, Михаил Бабич, Надежда Бабкина, Игорь Баринов, Александр Бастрыкин, Александр Бугаев, Александр Горовой, Михаил Котюков и Дмитрий Кобылкин. Статс-секретарем назначен замглавы Минобороны России Николай Панков. Кроме того, в состав включены ряд атаманов.