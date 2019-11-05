Анатолий Серышев возглавил президентский Совет по делам казачества
Помощник Владимира Путина Анатолий Серышев возглавил президентский Совет по делам казачества. Соответствующее распоряжение появилось на портале правовой информации, его подписал президент РФ Владимир Путин.
Путин утвердил состав Совета, включив в него порядка 20 человек. Совет возглавил Анатолий Серышев, его заместителем стал Виталий Мутко, российский вице-премьер.
Также в состав Совета вошли Ольга Васильева, Александр Жаров, Михаил Бабич, Надежда Бабкина, Игорь Баринов, Александр Бастрыкин, Александр Бугаев, Александр Горовой, Михаил Котюков и Дмитрий Кобылкин. Статс-секретарем назначен замглавы Минобороны России Николай Панков. Кроме того, в состав включены ряд атаманов.