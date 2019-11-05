Песков рассказал, когда состоится Прямая линия с Путиным

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о сроках Прямой линии с президентом и оглашения послания Федеральному собранию. Он сообщил об этом журналистам 5 ноября.

По его словам, Прямая линия запланирована на будущий год.

«Послания президента Федеральному собранию до конца этого года может и не быть… Пока каких-то сроков не устанавливалось», — добавил пресс-секретарь российского главы.

20 июня состоялась 17-я Прямая линия с Путиным. К началу программы поступило более полутора миллионов вопросов. Федеральные телеканалы транслировали эфир из московского Гостиного двора. Первая программа такого формата прошла в 2001 первом году и продлилась порядка двух с половиной часов. Тогда в студию поступило свыше 400 тысяч вопросов, но ответить удалось лишь на 46. В прошлом году программа шла четыре часа и 20 минут. Россияне отправили более двух миллионов обращений, на 73 из которых Путин успел ответить.

Оглашение послания Федеральному собранию состоялось 20 февраля также в столичном Гостином дворе. Путин обратил внимание на текущую ситуацию в стране и предложил нововведения. Само послание было сосредоточено на внутреннем развитии страны, в частности социальном и экономическом.

Стоит отметить, что Прямая линия и обращение к парламенту происходят, как правило, один раз в год.