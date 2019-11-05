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14:07   5 Ноября 2019
Россия

Медведев отметил важность поддержки экспорта российских товаров

Медведев отметил важность поддержки экспорта российских товаров

Глава российского правительства Дмитрий Медведев отметил важность поддержки экспорта российских товаров. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщает ТАСС. 

Как заявил Медведев, часть российских предприятий стала активнее реализовывать свою продукцию на экспорт, а также пользоваться услугами Российского экспортного центра. 

«Это [поддержка экспорта — ред.] важное направление работы — и с отдельными компаниями, и в целом по продвижению наших интересов на иностранных рынках. Эту деятельность нужно продолжить», — сказал премьер.

Глава правительства также подчеркнул, что соответствующая тема всегда упирается в «объемы финансирования». 

Ранее Дмитрий Медведев поручил увеличить объем экспортных поставок кораблей в рамках реализации стратегии развития судостроения до 2035 года в десять раз. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #медведев #политика #общество

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