Глава российского правительства Дмитрий Медведев отметил важность поддержки экспорта российских товаров. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщает ТАСС.

Как заявил Медведев, часть российских предприятий стала активнее реализовывать свою продукцию на экспорт, а также пользоваться услугами Российского экспортного центра.

«Это [поддержка экспорта — ред.] важное направление работы — и с отдельными компаниями, и в целом по продвижению наших интересов на иностранных рынках. Эту деятельность нужно продолжить», — сказал премьер.

Глава правительства также подчеркнул, что соответствующая тема всегда упирается в «объемы финансирования».

Ранее Дмитрий Медведев поручил увеличить объем экспортных поставок кораблей в рамках реализации стратегии развития судостроения до 2035 года в десять раз.