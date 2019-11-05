Москва побила температурный рекорд 1922 года

Москва побила температурный рекорд. Как сообщает «Интерфакс», днем во вторник, 5 ноября, в столице зафиксировано 10,6 градуса тепла, что является абсолютным рекордом за все время наблюдений, которое длится 140 лет.

Отмечается, что ранее самым теплым ноябрем считался ноябрь-1922 и 2013 годов, когда столбик термометра достигал отметки в +10,3 градуса. В 2019 году рекорд может быть побит более значительно, так как после обеда может потеплеть до +14 градусов, отмечают синоптики. При этом солнца ждать не стоит, в регионе будет пасмурно, а местами ожидаются дожди.

Предстоящей ночью будет до +10 градусов, а днем в среду ожидается до +12. Заморозки в регион придут не раньше субботы, 9 ноября, передают синоптики. А предыдущий температурный рекорд российская столица побила 17 октября, когда в Москве было +18.