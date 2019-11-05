Позиция Путина по газовым переговорам с Украиной не изменилась
Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа уже озвучивалась им ранее, а с тех пор ничего не поменялось. Об этом сообщил во вторник, 5 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Журналисты спросили об уровне и качестве переговоров между Москвой и Киевом по поводу транзита российского газа, а также уточнили, почему звучит риторика приостановке транзита газа через Украину.
По словам представителя Кремля, с тех пор, как Владимир Путин изложил отношение к этому вопросу на пресс-конференции в Будапеште, ничего не изменилось, поэтому позиция президента хорошо известна.
Владимир Путин 30 октября в Будапеште заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом о поставках на Украину российского газа по значительно сниженным ценам, а также о транзите через территорию страны.
«Она была уже озвучена», — ответил Песков .