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13:50   5 Ноября 2019
Россия

Позиция Путина по газовым переговорам с Украиной не изменилась

Позиция Путина по газовым переговорам с Украиной не изменилась

Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа уже озвучивалась им ранее, а с тех пор ничего не поменялось. Об этом сообщил во вторник, 5 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Журналисты спросили об уровне и качестве переговоров между Москвой и Киевом по поводу транзита российского газа, а также уточнили, почему звучит риторика приостановке транзита газа через Украину.

По словам представителя Кремля, с тех пор, как Владимир Путин изложил отношение к этому вопросу на пресс-конференции в Будапеште, ничего не изменилось​​​, поэтому позиция президента хорошо известна.

«Она была уже озвучена», — ответил Песков .

Владимир Путин 30 октября в Будапеште заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом о поставках на Украину российского газа по значительно сниженным ценам, а также о транзите через территорию страны.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #украина #газ

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