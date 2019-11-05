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13:55   5 Ноября 2019
Весь мир

Эрдоган может приехать в Россию в связи с открытием «Турецкого потока»

Эрдоган может приехать в Россию в связи с открытием «Турецкого потока»

Турецкий лидер Тайип Эрдоган может приехать в Россию с визитом в связи с открытием «Турецкого потока» в этом году. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Турции Мехмет Самсар.

«В этом году планируется пустить в эксплуатацию «Турецкий поток». В связи с его открытием в Россию может быть совершен визит на высшем уровне», — сказал дипломат.

По его словам, конкретных деталей, касающихся приезда высокопоставленного лица, пока нет. Это может быть визит как президента, так и министра.  

«Турецкий поток» — это проект газопровода, запуск которого должен состояться до конца года. Он представляет собой две нитки мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран южной и юго-восточной Европы.  

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Автор: Виктория Разумовская
#турция #эрдоган #турецкий поток

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