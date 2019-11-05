Госдума попросит Минтруд разобраться с проблемой льготной ипотеки за счет маткапитала

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей направит запросы в Минтруда и социальной защиты, а также в Центробанк с тем, чтобы выяснить, почему ряд крупнейших российских банков отказывается принимать материнский капитал в качестве первоначального взноса по ипотеке. Об этом «Политике сегодня» сообщила первый зампредседателя комитета Ольга Окунева.

«Мы сделаем соответствующий запрос от комитета в Министерство труда и, наверное, в Центробанк с тем, чтобы выяснить, что за ситуация складывается в банках и почему они не принимают участие в том, чтобы семьи использовали свое право на погашение ипотеки за счет средств маткапитала. Это одно из основных направлений использования материнского капитала», — подчеркнула депутат.

Помимо проблемы с маткапиталом, комитет, по словам Окуневой, по просьбам избирателей разбирается с банками, которые навязывают покупателям ипотечного жилья дополнительные необязательные страховки.

«Мы это прорабатывали в рамках проекта “Крепкая семья” с соответствующими федеральными органами власти. Готовы и по этой ситуации, индивидуально даже по обращениям граждан работать», — сказала Окунева.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с «ПС» заметил, что нынешний уровень развития технологий позволяет переводить средства между ПФР, банками и застройщиками в течение дня.

«Сегодня все в электронном виде и перечисления в течение дня можно оформить. Опять получается, что хорошая идея, выделены государственные средства, а реализация хромает из-за того, что проволочки, бюрократия, надуманные барьеры и, в конечном итоге, страдают граждане», — посетовал Нилов.

На проблему с маткапиталом обратило внимание издание «Известия». Как выяснили журналисты, взять льготную ипотеку под 5-6% годовых, используя в качестве первоначального взноса субсидию на второго и последующего ребенка, не выйдет.

Проблема в том, что застройщики не согласны ждать поступления средств, а банки перечислять собственные средства продавцам жилья отказываются. В пресс-службе Пенсионного фонда в свою очередь заверили, что деньги перечисляют в течение 10 дней после принятия соответствующего решения. Оформление сертификата в ПФР занимает 15 дней.

В 2020 году, по словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, маткапитал увеличится на 3,8% — до 466 617 рублей. На стимулирование рождаемости в бюджете заложены 316 миллиардов рублей.