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13:35   5 Ноября 2019
Россия

США не посылали РФ никаких сигналов по ситуации с СНВ

США не посылали РФ никаких сигналов по ситуации с СНВ

Подвижек нет, если молчание продлится, тогда стороны войдут в цейтнот. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Вашингтон не посылал Москве никаких сигналов по ситуации с двусторонним договором между США и РФ относительно дальнейшего взаимного сокращения арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

«По СНВ никаких сигналов от американцев нет», — сказал Песков.

Процесс длительный, и, конечно, страны неизбежно войдут в цейтнот, если молчание не прекратится, продолжил представитель Кремля. РФ и США войдут в период, когда невозможно согласовать какие-то новые реальности в плане контроля над вооружением.

«Эти переговоры очень сложны и растянуты по времени», — резюмировал Песков.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #песков #снв

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