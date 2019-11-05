США не посылали РФ никаких сигналов по ситуации с СНВ

Подвижек нет, если молчание продлится, тогда стороны войдут в цейтнот. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Вашингтон не посылал Москве никаких сигналов по ситуации с двусторонним договором между США и РФ относительно дальнейшего взаимного сокращения арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

«По СНВ никаких сигналов от американцев нет», — сказал Песков. Процесс длительный, и, конечно, страны неизбежно войдут в цейтнот, если молчание не прекратится, продолжил представитель Кремля. РФ и США войдут в период, когда невозможно согласовать какие-то новые реальности в плане контроля над вооружением. «Эти переговоры очень сложны и растянуты по времени», — резюмировал Песков.