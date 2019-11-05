Песков сообщил, что новое повышение ставки НДС не планируется

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новое повышение ставки НДС не планируется. В Кремле такая тема пока не обсуждается.

«Каких-либо обсуждений на счет дальнейшего повышения ставки в настоящий момент нет, нет также каких-то планов на этот счет», — сказал он.

Ранее ряд СМИ, ссылаясь на Минфин, сообщили, что в этом году бюджет получит от повышения НДС более 500 миллиардов рублей. Представитель Кремля, комментируя эту информацию, отметил, что «это и было целью повышения ставки».