Мать восьмилетней школьницы не стала сдавать деньги на детский праздник из-за отсутствия отчетности, за что ее дочь затравили в одной из школ в Новосибирске. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщает издание «Говорит Москва».

Сок и сладости купили сами родители, а девочку, чья мать не сдала деньги на чаепитие, попросили пересесть в другое место. Отмечается, что мама школьницы не стала сдавать деньги на мероприятие, потому что другие родители отказались предоставлять ей чеки.

«Ты за общим столом сидеть и ничего кушать не будешь, иди садись там, где твои кексы, там и кушай», – сказала женщина из родительского комитета восьмилетней девочке.

По словам директора школы Натальи Пермяковой, инцидент взят под контроль. Сейчас проводится педагогическое расследование с участием полиции. Она также сообщила, что результатов расследования пока нет.