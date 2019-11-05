Россиянка пыталась вывезти в Китай примотанные к ступням золотые слитки

Россиянка попыталась вывезти в Китай почти два килограмма золота. Она примотала слитки к ногам слитками золота, но была задержана на таможне. Об этом сообщили в Читинской таможне во вторник, 5 ноября.

Девушка привлекла внимание таможенников неестественной походкой и странным поведением. Отмечается, что россиянка примотала слитки к ступням скотчем. Их нашли с помощью стационарного металлоискателя.

Все восемь слитков общим весом 1,8 килограммов девушка выдала добровольно. Стоимость золота превышает пять миллионов рублей. Россиянка объяснила таможенникам, что пыталась вывезли драгоценный металл за границу по просьбе гражданина Китая за деньги.

Возбуждено уголовное дело.