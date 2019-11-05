Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медведев отметил важность поддержки экспорта российских товаров

Медведев отметил важность поддержки экспорта российских товаров

Кремль считает выход США из Парижского соглашения по климату подрывом договоренностей

Кремль считает выход США из Парижского соглашения по климату подрывом договоренностей
Сообщение о минировании стало причиной закрытия двух станций метро в Киеве

Сообщение о минировании стало причиной закрытия двух станций метро в Киеве

 Власти Украины хотят избавиться от трети госпредприятий

Власти Украины хотят избавиться от трети госпредприятий
Эрдоган может приехать в Россию в связи с открытием «Турецкого потока»

Эрдоган может приехать в Россию в связи с открытием «Турецкого потока»

 Президент Германии высоко оценил роль Горбачева в падении Берлинской стены

Президент Германии высоко оценил роль Горбачева в падении Берлинской стены
Медведев отметил важность поддержки экспорта российских товаров

Медведев отметил важность поддержки экспорта российских товаров

Кремль считает выход США из Парижского соглашения по климату подрывом договоренностей

Кремль считает выход США из Парижского соглашения по климату подрывом договоренностей
Сообщение о минировании стало причиной закрытия двух станций метро в Киеве

Сообщение о минировании стало причиной закрытия двух станций метро в Киеве

 Власти Украины хотят избавиться от трети госпредприятий

Власти Украины хотят избавиться от трети госпредприятий
Эрдоган может приехать в Россию в связи с открытием «Турецкого потока»

Эрдоган может приехать в Россию в связи с открытием «Турецкого потока»

 Президент Германии высоко оценил роль Горбачева в падении Берлинской стены

Президент Германии высоко оценил роль Горбачева в падении Берлинской стены
13:38   5 Ноября 2019
Россия

Россиянка пыталась вывезти в Китай примотанные к ступням золотые слитки

Россиянка пыталась вывезти в Китай примотанные к ступням золотые слитки

Россиянка попыталась вывезти в Китай почти два килограмма золота. Она примотала слитки к ногам слитками золота, но была задержана на таможне. Об этом сообщили в Читинской таможне во вторник, 5 ноября.

Девушка привлекла внимание таможенников неестественной походкой и странным поведением. Отмечается, что россиянка примотала слитки к ступням скотчем. Их нашли с помощью стационарного металлоискателя.

Все восемь слитков общим весом 1,8 килограммов девушка выдала добровольно. Стоимость золота превышает пять миллионов рублей. Россиянка объяснила таможенникам, что пыталась вывезли драгоценный металл за границу по просьбе гражданина Китая за деньги.

Возбуждено уголовное дело.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#россия #китай #золото

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...