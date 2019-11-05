Путину доложили об убийстве главы центра «Э» МВД Ингушетии, сообщил Песков

Президенту России Владимиру Путину доложили об убийстве главы центра «Э» МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, пока рано давать оценку работы следователей. Песков отметил, что в данный момент делом занимаются представители СКР, поэтому пока преждевременно характеризовать работу следствия.

«Безусловно, дело резонансное. Нужно дождаться результатов работы СК РФ. Исполнители и, если таковые имеются, заказчики этого убийства должны быть найдены», — заявил Дмитрий Песков.

Ибрагим Эльджаркиев и его родной брат были убиты в Москве в минувшую субботу, 2 ноября. По факту убийства двух человек СКР завел уголовное дело. Эльджаркиев являлся главой Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии.