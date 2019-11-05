Кремль считает выход США из Парижского соглашения по климату подрывом договоренностей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что выход США из Парижского соглашения по климату подрывает установленные договоренности.

Он подчеркнул, что без крупнейшей экономики мира говорить о соглашении по климату очень трудно.

«Что касается выхода (США) из соглашения по климату, безусловно, это самым серьезным образом подрывает это соглашение, потому что это, собственно, страна, которая лидирует с точки зрения эмиссии», — отметил представитель Кремля.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты официально уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения по климату. Решение вступит в силу через год после уведомления.

Парижское соглашение по климату вступило в силу 4 ноября 2016 года. Документ подписали 175 стран, в том числе и РФ. Соглашение впервые в истории объединило международные усилия по сдерживанию климатических изменений.

Сейчас участниками Парижского соглашения являются 197 стран. США уведомили ООН о намерении выйти из соглашения в августе 2017 года