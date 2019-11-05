Театр Вахтангова рассказал, когда Лановой вернется на сцену

Театр имени Вахтангова рассказал, когда народный артист СССР Василий Лановой вернется на сцену. По сообщению театра, артист чувствует себя намного лучше и сейчас у него нет проблем с давлением.

По словам Ланового, он чувствует себя хорошо и готов выйти на сцену 21 октября, чтобы сыграть в ближайшей постановке со своим участием «Посвящение Еве».

В минувшее воскресенье, 3 ноября, у 85-летнего артиста Василия Ланового подскочило давление, из-за чего он не смог выйти на сцену и продолжить спектакль. От госпитализации он отказался. На следующий день артист сообщил, что его состояние улучшилось.