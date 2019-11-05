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13:20   5 Ноября 2019
Россия

Театр Вахтангова рассказал, когда Лановой вернется на сцену

Театр Вахтангова рассказал, когда Лановой вернется на сцену

Театр имени Вахтангова рассказал, когда народный артист СССР Василий Лановой вернется на сцену. По сообщению театра, артист чувствует себя намного лучше и сейчас у него нет проблем с давлением. 

По словам Ланового, он чувствует себя хорошо и готов выйти на сцену 21 октября, чтобы сыграть в ближайшей постановке со своим участием «Посвящение Еве». 

В минувшее воскресенье, 3 ноября, у 85-летнего артиста Василия Ланового подскочило давление, из-за чего он не смог выйти на сцену и продолжить спектакль. От госпитализации он отказался. На следующий день артист сообщил, что его состояние улучшилось.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #лановой

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