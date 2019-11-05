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13:18   5 Ноября 2019
Весь мир

Суд Евросоюза признал незаконными положения польской реформы для судей

Суд Евросоюза признал незаконными положения польской реформы для судей

Вышестоящая инстанция суда ЕС признала, что правила выхода судей на пенсию, которые установила Польша, нарушают европейское законодательство. Об этом сообщил во вторник, 5 ноября, представитель судебного органа.

Ранее польские власти провели судебную реформу, поэтому теперь стране грозят дисциплинарные меры Европейского союза​​​. Так, вступивший в силу в июле 2017 года закон «О верховном суде» позволяет исполнительным органам власти продлевать мандат судей после достижения ими пенсионного возраста, который понизили до 65 лет.

Европейская комиссия считает, что Польша, предоставив такие полномочия, нарушила положения договора ЕС, поэтому ЕК обратилась в суд ЕС с требованием временно приостановить действие польской реформы.

«Правила, касающиеся возраста выхода на пенсию судей и прокуроров, принятые в Польше в июле 2017 года, противоречат законодательству ЕС», — добавили в Суде правосудия ЕС.

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Автор: Анатолий Кубарев
#суд #евросоюз #ес #польша

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