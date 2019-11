Суд Евросоюза признал незаконными положения польской реформы для судей

Ранее польские власти провели судебную реформу, поэтому теперь стране грозят дисциплинарные меры Европейского союза​​​. Так, вступивший в силу в июле 2017 года закон «О верховном суде» позволяет исполнительным органам власти продлевать мандат судей после достижения ими пенсионного возраста, который понизили до 65 лет.

Европейская комиссия считает, что Польша, предоставив такие полномочия, нарушила положения договора ЕС, поэтому ЕК обратилась в суд ЕС с требованием временно приостановить действие польской реформы.

#ECJ : Polish rules relating to the retirement age of judges and public prosecutors, adopted in July 2017, are contrary to #EU law https://t.co/BXuldkaxWx