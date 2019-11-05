Хамство Навального испортило интервью польской газете, пытавшейся подлатать его репутацию

Польское издание Gazeta Wyborcza опубликовало хвалебное интервью с блогером Алексеем Навальным, которое было взято на Форуме Бориса Немцова в Варшаве в этом году, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Газета является одной из крупнейших в Польше и, соответственно, охватывает широкую аудиторию. Примечательно, что российский блогер хорошо знаком с ее главным редактором Адамом Михником — журналистом, пропагандирующим либеральные ценности в своей стране и за ее пределами. Более того, в 2015 году главред выпустил книгу «Михник — Навальный: диалоги», содержание которой сводится к борьбе с российскими властями.

Не стоит забывать и о русофобии в Польше, которую усиливают влияние Вашингтона и Брюсселя. Все эти факторы лишь укрепляют дружбу между российскими и польскими либералами, поэтому понятно почему выбор Навального пал именно на Gazeta Wyborcza.

Но Навальный не был был Навальным, если бы все не испортил. Так, его непомерные амбиции и обыкновенное незнание истории родной страны, которую он так хочет сделать прекрасной, завалили интервью, призванное подлатать его стремительно падающую репутацию. Оказывается, что летние незаконные митинги в Москве были крупнее, чем акции во времена перестройки, протесты против монетизации льгот в 2004–2005 годах, бунты шахтеров в 1990-х.

«У нас нет развитой культуры протестов, но обратите внимание, что после революции 1905 года не было таких протестов, как после моих обращений и моих материалов. Даже во время перестройки, когда бунтовали целые слои общества и республики», — делился блогер своим видением мира.

Однако он почему-то опустил тот факт, что самая многочисленная акция этим летом собрала скромные для столицы России 20 тысяч людей. И то это стало возможным благодаря выступлениям Face, IC3PEAK и «Кровостока», которые, по сообщениям СМИ, получили несколько миллионов гонорара.

Навальный, который имеет украинские корни, умудрился также задеть жителей Украины. Говоря об этом, он заявил, что считает себя полностью русским, а различий между населением России и Украины нет. Пресса Незалежной была не в восторге от такого заявления: «русских либералов» раскритиковали, а их «предводителя» обвинили в имперских замашках.

Несмотря на откровенно плохое качество полученного материала, польская газета не поскупилась громкими титулами для собеседника, в частности, назвав его «легендарным оппозиционером». В ответ на такое признание Навальный пообещал, что в его России будущего не будет «агрессии» в сторону Польши.

Популярность блогера стремительно падает, а он сам и его так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» тщетно пытаются разобраться с навалившимися проблемами. Здесь и штрафы за организацию незаконных митингов, и уголовное дело об отмывании денег, и клевета в сторону комбината «Московский школьник», и многое другое. Масла в огонь подлил и последний опрос, показавший, что Навального поддерживают всего девять процентов россиян.

А ведь Запад вложил в него немало средств, поэтому и пытается сейчас его вытянуть из этой трясины. Его активно поддерживают в иностранных либеральных СМИ, что в России вызывает лишь иронию.