Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медведев отметил важность поддержки экспорта российских товаров

Медведев отметил важность поддержки экспорта российских товаров

Кремль считает выход США из Парижского соглашения по климату подрывом договоренностей

Кремль считает выход США из Парижского соглашения по климату подрывом договоренностей
Сообщение о минировании стало причиной закрытия двух станций метро в Киеве

Сообщение о минировании стало причиной закрытия двух станций метро в Киеве

 Власти Украины хотят избавиться от трети госпредприятий

Власти Украины хотят избавиться от трети госпредприятий
Эрдоган может приехать в Россию в связи с открытием «Турецкого потока»

Эрдоган может приехать в Россию в связи с открытием «Турецкого потока»

 Президент Германии высоко оценил роль Горбачева в падении Берлинской стены

Президент Германии высоко оценил роль Горбачева в падении Берлинской стены
Медведев отметил важность поддержки экспорта российских товаров

Медведев отметил важность поддержки экспорта российских товаров

Кремль считает выход США из Парижского соглашения по климату подрывом договоренностей

Кремль считает выход США из Парижского соглашения по климату подрывом договоренностей
Сообщение о минировании стало причиной закрытия двух станций метро в Киеве

Сообщение о минировании стало причиной закрытия двух станций метро в Киеве

 Власти Украины хотят избавиться от трети госпредприятий

Власти Украины хотят избавиться от трети госпредприятий
Эрдоган может приехать в Россию в связи с открытием «Турецкого потока»

Эрдоган может приехать в Россию в связи с открытием «Турецкого потока»

 Президент Германии высоко оценил роль Горбачева в падении Берлинской стены

Президент Германии высоко оценил роль Горбачева в падении Берлинской стены
13:49   5 Ноября 2019
Россия

Хамство Навального испортило интервью польской газете, пытавшейся подлатать его репутацию

Хамство Навального испортило интервью польской газете, пытавшейся подлатать его репутацию

Польское издание Gazeta Wyborcza опубликовало хвалебное интервью с блогером Алексеем Навальным, которое было взято на Форуме Бориса Немцова в Варшаве в этом году, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Газета является одной из крупнейших в Польше и, соответственно, охватывает широкую аудиторию. Примечательно, что российский блогер хорошо знаком с ее главным редактором Адамом Михником — журналистом, пропагандирующим либеральные ценности в своей стране и за ее пределами. Более того, в 2015 году главред выпустил книгу «Михник — Навальный: диалоги», содержание которой сводится к борьбе с российскими властями.

Не стоит забывать и о русофобии в Польше, которую усиливают влияние Вашингтона и Брюсселя. Все эти факторы лишь укрепляют дружбу между российскими и польскими либералами, поэтому понятно почему выбор Навального пал именно на Gazeta Wyborcza.

Хамство Навального испортило интервью польской газете, пытавшейся подлатать его репутацию

Но Навальный не был был Навальным, если бы все не испортил. Так, его непомерные амбиции и обыкновенное незнание истории родной страны, которую он так хочет сделать прекрасной, завалили интервью, призванное подлатать его стремительно падающую репутацию. Оказывается, что летние незаконные митинги в Москве были крупнее, чем акции во времена перестройки, протесты против монетизации льгот в 2004–2005 годах, бунты шахтеров в 1990-х.

«У нас нет развитой культуры протестов, но обратите внимание, что после революции 1905 года не было таких протестов, как после моих обращений и моих материалов. Даже во время перестройки, когда бунтовали целые слои общества и республики», — делился блогер своим видением мира.

Однако он почему-то опустил тот факт, что самая многочисленная акция этим летом собрала скромные для столицы России 20 тысяч людей. И то это стало возможным благодаря выступлениям Face, IC3PEAK и «Кровостока», которые, по сообщениям СМИ, получили несколько миллионов гонорара.

Хамство Навального испортило интервью польской газете, пытавшейся подлатать его репутацию

Навальный, который имеет украинские корни, умудрился также задеть жителей Украины. Говоря об этом, он заявил, что считает себя полностью русским, а различий между населением России и Украины нет. Пресса Незалежной была не в восторге от такого заявления: «русских либералов» раскритиковали, а их «предводителя» обвинили в имперских замашках.

Несмотря на откровенно плохое качество полученного материала, польская газета не поскупилась громкими титулами для собеседника, в частности, назвав его «легендарным оппозиционером». В ответ на такое признание Навальный пообещал, что в его России будущего не будет «агрессии» в сторону Польши.

Хамство Навального испортило интервью польской газете, пытавшейся подлатать его репутацию

Популярность блогера стремительно падает, а он сам и его так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» тщетно пытаются разобраться с навалившимися проблемами. Здесь и штрафы за организацию незаконных митингов, и уголовное дело об отмывании денег, и клевета в сторону комбината «Московский школьник», и многое другое. Масла в огонь подлил и последний опрос, показавший, что Навального поддерживают всего девять процентов россиян.

А ведь Запад вложил в него немало средств, поэтому и пытается сейчас его вытянуть из этой трясины. Его активно поддерживают в иностранных либеральных СМИ, что в России вызывает лишь иронию.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#польша #навальный #интервью #либералы #репутация

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...