СК Якутии выяснит, почему девушка без документов села за штурвал Ан-24

СК в Якутии проверяет, почему девушка, которая не имеет документов, управляла самолетом Ан-24 авиакомпании «ИрАэро». Об этом сообщается 5 ноября, во вторник, на официальном сайте Восточно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ.

«Начата доследственная проверка по факту управления 33-летней девушкой, не имеющей допуска к управлению и осуществлению пассажирских перевозок, воздушным судном Ан-24 авиакомпании «ИрАэро», — сказано в сообщении ведомства.

Согласно предварительным данным, в конце августа девушка без соответствующих документов села за штурвал самолета Ан-24, совершавший маршрут Якутск-Саккырыыр. В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что управление полиции на транспорте в Якутии проверяет видео, опубликованное в соцсети. На нем пилот посадил свою девушку за штурвал самолета, который выполнял пассажирский рейс Якутск-Батагай. Увидевшие видеозапись пользователи призвали прокуратуру принять меры.