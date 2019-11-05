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13:19   5 Ноября 2019
Россия

СК Якутии выяснит, почему девушка без документов села за штурвал Ан-24

СК Якутии выяснит, почему девушка без документов села за штурвал Ан-24

СК в Якутии проверяет, почему девушка, которая не имеет документов, управляла самолетом Ан-24 авиакомпании «ИрАэро». Об этом сообщается 5 ноября, во вторник, на официальном сайте Восточно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ.

«Начата доследственная проверка по факту управления 33-летней девушкой, не имеющей допуска к управлению и осуществлению пассажирских перевозок, воздушным судном Ан-24 авиакомпании «ИрАэро», — сказано в сообщении ведомства. 

Согласно предварительным данным, в конце августа девушка без соответствующих документов села за штурвал самолета Ан-24, совершавший маршрут Якутск-Саккырыыр. В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. 

Ранее стало известно, что управление полиции на транспорте в Якутии проверяет видео, опубликованное в соцсети. На нем пилот посадил свою девушку за штурвал самолета, который выполнял пассажирский рейс Якутск-Батагай. Увидевшие видеозапись пользователи призвали прокуратуру принять меры. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #пилот #общество #ан-24

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