Президент Германии высоко оценил роль Горбачева в падении Берлинской стены

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поблагодарил бывшего президента СССР Михаила Горбачева за политику, благодаря которой 30 лет назад Берлинская стена пала, а ФРГ и ГДР объединились.

«Мы не забыли и мы не забудем о том, что чудо мирного воссоединения моей страны и конец разделения Европы были бы невозможны без ваших смелых и человечных решений, которые вы в то время принимали лично», — сказано в послании Штайнмайера.

Президент Германии подчеркнул, что сожалеет, что отношения России и Запада сейчас довольно прохладные. Важнейшей задачей он назвал не мириться с такой ситуацией и не терять «из вида цель идти к общему будущему в духе мира и сотрудничества»

На этой неделе Германия отмечает 30-летие с момента падения Берлинской стены. Основные праздничные мероприятия запланированы на субботу, 9 ноября. Стена является одним из символов холодной войны. Ее построили в 1961 году по инициативе главы ГДР Вальтера Ульбрихта на фоне оттока рабочей силы в Западную Германию.