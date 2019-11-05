Захарова ответила на незаконные попытки США закрепиться на северо-востоке Сирии

Российская сторона считает неприемлемыми попытки Вашингтона нелегально закрепить американские позиции на северо-востоке Сирии в районе нефтяных месторождений. Об этом сообщила во вторник, 5 ноября, официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

Замминистра МИД РФ Сергей Вершинин добавил, что любые действия, которыми США пытаются закрепить незаконное военное присутствие в Сирии, являются, с точки зрения российского внешнеполитического ведомства, не только противоречащими международному праву, но и неприемлемыми.

Курдские бандформирования в 2017 году оккупировали нефтяные месторождения, на разработку которых официальный Дамаск потратил большие деньги. При помощи курдских боевиков американцы воруют нефть у сирийцев и абсолютно незаконно вывозят ее, продавая другим странам.

Подтверждение тому представило министерство обороны РФ. Российское ведомство обнародовало кадры с космоса, на которых запечатлели, как американцы продолжают незаконно добывать и вывозить нефть с оккупированной курдскими боевиками земли в Сирии.