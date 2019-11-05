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13:10   5 Ноября 2019
Россия

Американский эксперт назвал отношения РФ и Китая близкими к военному альянсу

Американский эксперт назвал отношения РФ и Китая близкими к военному альянсу

Директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона, эксперт клуба «Валдай» Ричард Вайц заявил, что Россия и Китай приближаются к военному альянсу. При этом неясно, готова ли будет РФ встать на сторону Китая, в случае его войны с США, отметил он.

Россия существенно помогает Китаю, в частности, за счет передачи военных технологий. В беседе с News.ru Вайц напомнил, что Пекин и Москва заключили контракт на покупку систем ПРО С-400. Собеседник издания не исключил, что РФ может продать китайской стороне и другие вооружения.

«До сих пор неясно и я не уверен, будет ли Россия готова защищать Китай, если он вступит в войну с США или наоборот. Это главное отличие. В остальном же взаимоотношения очень похожи на альянс или военный блок, но формально это не альянс», — сказал Вайц.

По его словам, покупка российского оружия помогает Китаю стать могущественной военной силой и укрепить противоракетную оборону. Также эксперт напомнил о совместных китайско-российских учениях, которые стали проводиться чаще. Так, армия Китая участвовала в маневрах «Восток-2018» и «Центр-2019», напомнил Вайц.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #сша #китай

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