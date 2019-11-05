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13:02   5 Ноября 2019
Весь мир

Военная полиция РФ начала второй этап патрулирования в Сирии

Военная полиция РФ начала второй этап патрулирования в Сирии

Военная полиция РФ начала второй этап патрулирования на северо-востоке Сирии, об этом сообщает российское министерство обороны. 

Отмечается, что патрулирование стартовало днем во вторник, 5 ноября. Патрулирование ведется на территории нового приграничного района, который находится неподалеку от поселка Кобани в провинции Айн-Эль-Араб в Сирии. Вместе с военной полицией России патрулирование проводит пограничная служба Турции, передает Минобороны РФ.

22 октября президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган подписали меморандум, согласно которому военные полицейские РФ и сотрудники погранслужбы Турции будут проводить патрулирование сирийской территории, которую покинули курдские военные формирования и террористы ИГ* (запрещено в РФ). 

Курдские радикалы под предлогом борьбы с ИГ* захватили территории на севере Сирии и уничтожали местное население, угнетали жителей и устанавливали свои порядки на чужой территории. Армия Турции проводила антитеррористическую операцию на севере САР не против курдов как народности, а против курдов-террористов, которые вели себя как хозяева на захваченной территории. 

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сирия #политика #патрулирование

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