Тегеран официально ввел в эксплуатацию ГЭС на северо-западе Ирана

Гидроэлектростанцию «Сардашт» в провинции Западный Азербайджан ввели в эксплуатацию. Об этом сообщил во вторник, 5 ноября, представитель иранского министерства энергетики. По его словам, ГЭС на северо-западе Ирана официально начала работать.

«Гидроэлектростанцию ввели в эксплуатацию в присутствии председателя парламента Ирана и министра энергетики», — добавили в ведомстве.

Общая мощность ГЭС «Сардашт», которая состоит из трех блоков по 50 МВт, составляет 150 МВт. В иранском министерстве энергетики подчеркнули, что гидроэлектростанция — один из крупнейших проектов на северо-западе страны. Причем первый блок действует еще с июля 2019 года, а остальные два запустят позже.