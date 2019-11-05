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12:52   5 Ноября 2019
Весь мир

Тегеран официально ввел в эксплуатацию ГЭС на северо-западе Ирана

Тегеран официально ввел в эксплуатацию ГЭС на северо-западе Ирана

Гидроэлектростанцию «Сардашт» в провинции Западный Азербайджан ввели в эксплуатацию. Об этом сообщил во вторник, 5 ноября, представитель иранского министерства энергетики. По его словам, ГЭС на северо-западе Ирана официально начала работать.

«Гидроэлектростанцию ввели в эксплуатацию в присутствии председателя парламента Ирана и министра энергетики», — добавили в ведомстве.

Общая мощность ГЭС «Сардашт», которая состоит из трех блоков по 50 МВт, составляет 150 МВт. В иранском министерстве энергетики подчеркнули, что гидроэлектростанция — один из крупнейших проектов на северо-западе страны. Причем первый блок действует еще с июля 2019 года, а остальные два запустят позже.

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Автор: Анатолий Кубарев
#иран #общество #гэс #эксплуатация

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