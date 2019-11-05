Токаев планирует встретится с Путиным 7 ноября в Омске

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев собирается посетить Омск в четверг, 7 ноября, и встретиться там с российским лидером Владимиром Путиным.

Как сообщает телеканал RT, 7 ноября в Омске пройдет XVI Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России, темой которого станет «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества».

В ходе форума участники собираются посетить выставку высоких технологий и подписать ряд двусторонних договоренностей.

Напомним, в июне текущего года в интервью телеканалу Euronews Токаев заявил, что Казахстан нуждается в России, как большом соседе – государстве, являющемся постоянным членом Совбеза ООН.