Опрос показал непопулярность Навального и его ФБК среди россиян

«Левада-центр» опросила россиян на тему деятельности основателя так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального. Оказалось, только девять процентов респондентов готовы его поддержать, остальные же относятся к нему негативно, нейтрально или вовсе не знают о существовании блогера.

Половина россиян впервые услышала об обысках и уголовном деле против ФБК из-за отмывания миллиона рублей.

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал результаты исследования в личном Telegram-канале:

«Большинство россиян понятия не имеют, кто такой Алексей Навальный. И ничего не слышали об обысках в офисах ФБК. Деятельность и личность «оппозиционера» также безразлична большинству опрошенных», — написано в публикации

Уголовное дело об отмывании денег было возбуждено еще 3 августа. По версии следствия, сотрудники ФБК в период с 2016 по 2018 год получили порядка пяти миллионов рублей в иностранной валюте, которые были добыты преступным путем. Что примечательно, обналиченные с биткоин-кошельков средства отмывали через фонд «Пятое время года», который принадлежит Леониду Волкову. Мужчина в 2018 году возглавлял предвыборный штаб Навального, а также является его правой рукой.

8 августа по офисам ФБК прошла первая волна обысков, под нее также попали и работники компании. Тогда же в рамках уголовного дела заблокировали счета. В сентябре в ряде городов также состоялись сыскные мероприятия, не обошли стороной и Волкова. Спустя два дня после обысков филиалов организации, которые прошли по всей стране, Навальный снял с биткоин-кошелька более семи миллионов рублей и улетел в США.

Специалисты «Левада-центра» проводили опрос с 24 по 30 октября методом личного интервью в 50 субъектах России. В нем участвовали 1,616 тысяч совершеннолетних россиян, а статистическая погрешность не превышает 3,4 процентов. В начале сентября аналитический центр внесли в реестр иностранных организаций по решению российского министерства юстиций.