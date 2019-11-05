Ученые объяснили, почему у людей возникает зависимость от еды

Эксперты изучили продукты, в которых искусственно улучшен вкус, и поняли, почему они вызывают привыкание. Ответ на этот вопрос опубликовал журнал Obesity.

Производители продуктов питания часто добавляют в свою продукцию ингредиенты, которые улучшают ее вкусовые качества, что ни для кого не секрет. Организации вкладывают огромные деньги, чтобы создать рецепты пиши, вызывающие у человека привыкание, а также желание съесть больше, чем следует.

Выяснилось, что такие ингредиенты активируют нейронную схему «вознаграждения» в мозге, а также подавляют сигналы, которые оповещают, что пищи съедено достаточно и голод удовлетворен. В результате люди едят такие продукты часто и много, причиняя вред здоровью, но при этом испытывают радость.

Американские ученые предложили выделить продукты, в которых искусственно улучшены вкусовые качества, в отдельную группу и назвать их «гипераппетитными».

По словам доцента кафедры психологии и содиректора Центра исследований и лечения зависимостей при Канзасском университете Теры Фаззино, пищевые компании разработали очень хорошие формулы для таких продуктов. Из-за того, что такие продукты очень вкусные, их потребление существенно увеличивается.