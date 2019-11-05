Власти Китая не видят предпосылок для переговоров по разоружению с США и Россией

Правительство Китая не видит предпосылок для проведения трехсторонних переговоров по разоружению с США и Россией. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Он подчеркнул, что Вашингтон все время пытается втянуть Пекин в эту сделку. Однако не совсем ясно, хочет ли он снизить свой ядерный арсенал до уровня Китая или же поднять арсенал Китая до своего уровня.

«Наша позиция очень четкая. Мы считаем, что не существует абсолютно никаких предпосылок и условий для проведения трехсторонних переговоров по разоружению с участием США и России. Китай не будет принимать в них участие», — заявил Шуан.

Дипломат добавил, что ядерный арсенал Штатов накладывает на них особую ответственность. Белому дому стоило бы отозваться на призывы России продлить СНВ-3, а также сократить свое ядерное вооружение.