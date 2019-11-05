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12:36   5 Ноября 2019
Россия

МИД РФ удивил запрет Эстонии пропустить российский корабль и самолет

МИД РФ удивил запрет Эстонии пропустить российский корабль и самолет

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у России вызывает крайнее недоумение отказ Эстонии в заходе в территориальные воды прибалтийской республики судна «Академик Примаков».

Она подчеркнула, что этому же судну в 2019 году году эстонской стороной «дважды предоставлялось соответствующие разрешения». На этот раз Таллин ответил отказом, причем без объяснения причин. По словам Захаровой, это уже третий подобный случай.

В начале октября Эстония не разрешила пролет через свою территорию самолета с зампредом правительства РФ на борту, а в апреле — заход в эстонские территориальные воды российскому учебному судну «Седов».

«Фиксируем эти недружественные демарши. Будем учитывать их при выстраивании двусторонних отношений с Эстонией», — подчеркнула представитель МИД России.  

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Автор: Арсений Аскольский
#захарова #эстония

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