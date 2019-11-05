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12:33   5 Ноября 2019
Россия

Почти шесть миллионов туристов из РФ посетили Турцию с начала 2019 года

Почти шесть миллионов туристов из РФ посетили Турцию с начала 2019 года

Почти шесть миллионов туристов из России посетили Турцию с начала 2019 года. Об этом сообщает министерство культуры и туризма Турции. 

С начала года количество российских туристов достигло отметки в 5,9 миллиона человек, что на 15 процентов больше показателя прошлого года. Всего в Турции побывали 42 миллиона туристов из разных стран мира, отмечает ведомство. В лидерах — россияне. На втором месте — граждане Германии, их в Турции с начала года было порядка четырех миллионов. На третьем месте — гости из Великобритании. 

Кроме того, ведомство отмечает, что доходы от туризма выросли на 22 процента и составили 14 миллиардов долларов. В среднем один турист тратит в Турции порядка 649 долларов. 

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщала, что спрос на путевки в Турцию на октябрь-2019 превысил предложение, поэтому многие россияне не смогли уехать на отдых, так как все отели были забиты отдыхающими. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #турция #туризм #общество

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