Почти шесть миллионов туристов из РФ посетили Турцию с начала 2019 года

Почти шесть миллионов туристов из России посетили Турцию с начала 2019 года. Об этом сообщает министерство культуры и туризма Турции.

С начала года количество российских туристов достигло отметки в 5,9 миллиона человек, что на 15 процентов больше показателя прошлого года. Всего в Турции побывали 42 миллиона туристов из разных стран мира, отмечает ведомство. В лидерах — россияне. На втором месте — граждане Германии, их в Турции с начала года было порядка четырех миллионов. На третьем месте — гости из Великобритании.

Кроме того, ведомство отмечает, что доходы от туризма выросли на 22 процента и составили 14 миллиардов долларов. В среднем один турист тратит в Турции порядка 649 долларов.

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщала, что спрос на путевки в Турцию на октябрь-2019 превысил предложение, поэтому многие россияне не смогли уехать на отдых, так как все отели были забиты отдыхающими.