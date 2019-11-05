Две станции Киевского метрополитена были закрыты во вторник после поступления анонимного сообщения о том, что они заминированы.

Как сообщает пресс-служба Киевского метрополитена на своей странице в социальной сети Facebook, временно закрыты станции «Дворец спорта» и «Площадь Независимости», а также соответствующие пересадки.

«Станции «Площадь Независимости», «Дворец спорта» и соответствующие пересадки закрыты. Поступил анонимный звонок о минировании», - говорится в опубликованном сообщении.

При этом отмечается, что после поступления звонка с сообщением о минировании двух станций метро, проводится проверка.