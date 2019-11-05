СК возбудил дело после прорыва теплотрассы, из-за которого пострадал пенсионер

СК завел уголовное дело по статье о халатности по факту прорыва трубы на теплотрассе на улице Олеко Дундича в Санкт-Петербурге, из-за которого пострадал пожилой мужчина. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления по городу на официальном сайте.

«По результатам проведения доследственной проверки по факту прорыва трубопровода горячего водоснабжения 31 октября 2019 года около одного из домов по улице Олеко Дундича и госпитализации с термическими ожогами пожилого мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ «Халатность»)», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в данный момент следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

На прошлой неделе около дома №20 корпус 1 по улице Олеко Дундича во Фрунзенском районе произошел прорыв теплотрассы. Два многоквартирных дома остались в результате инцидента без тепла и горячей воды. Кроме этого, кипяток залил всю проезжую часть, нарушив движение общественного транспорта. Был также госпитализирован пенсионер с ожогами. Его состояние было тяжелым.

Коммунальщики устранили прорыв и вернули отопление в дома в пятницу около 16:40. Петербургская прокуратура осуществляет проверку по факту ЧП.