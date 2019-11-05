Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Опрос показал непопулярность Навального и его ФБК среди россиян

Опрос показал непопулярность Навального и его ФБК среди россиян

 Соболь очерняет ФССП, чтобы сделать из себя «жертву режима»

Соболь очерняет ФССП, чтобы сделать из себя «жертву режима»
Сообщение о минировании стало причиной закрытия двух станций метро в Киеве

Сообщение о минировании стало причиной закрытия двух станций метро в Киеве

 Власти Украины хотят избавиться от трети госпредприятий

Власти Украины хотят избавиться от трети госпредприятий
МИД КНР осудил новые санкции США против Ирана

МИД КНР осудил новые санкции США против Ирана

Китай осудил введение новых санкций США в отношении Ирана

Китай осудил введение новых санкций США в отношении Ирана
Опрос показал непопулярность Навального и его ФБК среди россиян

Опрос показал непопулярность Навального и его ФБК среди россиян

 Соболь очерняет ФССП, чтобы сделать из себя «жертву режима»

Соболь очерняет ФССП, чтобы сделать из себя «жертву режима»
Сообщение о минировании стало причиной закрытия двух станций метро в Киеве

Сообщение о минировании стало причиной закрытия двух станций метро в Киеве

 Власти Украины хотят избавиться от трети госпредприятий

Власти Украины хотят избавиться от трети госпредприятий
МИД КНР осудил новые санкции США против Ирана

МИД КНР осудил новые санкции США против Ирана

Китай осудил введение новых санкций США в отношении Ирана

Китай осудил введение новых санкций США в отношении Ирана
12:24   5 Ноября 2019
Россия

СК возбудил дело после прорыва теплотрассы, из-за которого пострадал пенсионер

СК возбудил дело после прорыва теплотрассы, из-за которого пострадал пенсионер

СК завел уголовное дело по статье о халатности по факту прорыва трубы на теплотрассе на улице Олеко Дундича в Санкт-Петербурге, из-за которого пострадал пожилой мужчина. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления по городу на официальном сайте. 

«По результатам проведения доследственной проверки по факту прорыва трубопровода горячего водоснабжения 31 октября 2019 года около одного из домов по улице Олеко Дундича и госпитализации с термическими ожогами пожилого мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ «Халатность»)», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в данный момент следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. 

На прошлой неделе около дома №20 корпус 1 по улице Олеко Дундича во Фрунзенском районе произошел прорыв теплотрассы. Два многоквартирных дома остались в результате инцидента без тепла и горячей воды. Кроме этого, кипяток залил всю проезжую часть, нарушив движение общественного транспорта. Был также госпитализирован пенсионер с ожогами. Его состояние было тяжелым.

Коммунальщики устранили прорыв и вернули отопление в дома в пятницу около 16:40. Петербургская прокуратура осуществляет проверку по факту ЧП. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #ск рф #общество #теплотрасса

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...