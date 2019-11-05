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12:11   5 Ноября 2019
Россия

Россия заинтересована развивать сотрудничество с Бурунди, заявил Лавров

Россия заинтересована развивать сотрудничество с Бурунди, заявил Лавров

Россия заинтересована развивать сотрудничество с Бурунди, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом он заявил в ходе переговоров с главой министерства иностранных дел Бурунди Эзикиелом Нибигирой, который прибыл в Москву с официальным визитом. 

По словам Лаврова, это первый визит Нибигиры в российскую столицу, поэтому стороны могут рассмотреть весь комплекс отношений между странами. Глава российского МИД отметил, что отношения развиваются в сфере торговли, экономики и образования. Министр иностранных дел России подчеркнул, что в ходе встречи перспективы взаимоотношений станут более четкими и понятными.

Глава МИД Бурунди Эзикиел Нибигира в рамках встречи передал приветствия от президента страны Пьера Нкурунзиза, который просил передать наилучшие пожелания для главы РФ Владимира Путина. 

Встреча глав МИД России и Бурунди проходит в Москве во вторник, 5 ноября. Ранее переговоры проанонсировала официальный представитель российского ведомства Мария Захарова

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #лавров #политика #бурунди

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